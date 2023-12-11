Де Йонг ответил на вопрос о кризисе в «Барселоне» после поражения в матче с «Жироной»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг прокомментировал поражение команды в матче 16-го тура чемпионата Испании с «Жироной» (2:4).

«Жирона» выступила очень хорошо, но мы не были на должном уровне в матче. Я думаю, что поражение произошло по нашей вине. Мы были не на том уровне, на котором должны быть. Мы совсем не четко владели мячом, особенно в первом тайме Это давило на нас. «Жирона» выступила хорошо и в итоге взяла три очка.

Можно ли сказать, что мы находятся в кризисе? Нет. Мы сейчас отстаём в лиге на семь очков, а это очень много. Нам нужно продолжать работать над улучшением ситуации, которая явно не очень хорошая. Мы очень разочарованы этим результатом, посмотрим, сможем ли мы вернуться», — приводит слова де Йонга AS.

«Жирона» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 41 очко. «Барселона», в свою очередь, занимает третье место, набрав 34 очка.

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