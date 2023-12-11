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Мюллер отреагировал на разгромное поражение «Баварии» в матче с «Айнтрахтом»

Мюллер отреагировал на разгромное поражение «Баварии» в матче с «Айнтрахтом»
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал поражение мюнхенской команды в матче с «Айнтрахтом».

«Мы не потеряем голову, мы дадим отпор, мы вернёмся. Должна быть реакция, должен включиться двигатель гнева», – приводит слова Мюллера Zeit Online.

Напомним, 9 декабря завершился матч 14-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались франкфуртский «Айнтрахт» и мюнхенская «Бавария». Команды играли на стадионе «Дойче Банк Парк» во Франкфурте-на-Майне. Хозяева разгромили своего соперника — 5:1.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 32 очка за 14 матчей. «Айнтрахт» находится на седьмой строчке, заработав 21 очко. Лидирует «Байер» (35).

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