Оуэн — о Бруну Фернандеше: возможно, он просто не хотел ехать на «Энфилд»

Бывший нападающий «Ливерпуля» и «Ньюкасла» Майл Оуэн высказался о полузащитнике «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеше. Португальский хавбек получил жёлтую карточку в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Борнмутом» (0:3) и теперь не сможет сыграть с «Ливерпулем» в следующее воскресенье из-за дисквалификации.

«Интересно, сколько жёлтых карточек Бруну получил за разговоры и размахивание руками. Возможно, он просто не хотел ехать на «Энфилд»! Я бы на его месте не хотел. Он должен быть более ответственным, должен быть лидером команды.

Фернандеш получает слишком много предупреждений для игрока, который редко идёт в прямой контакт и стелется в подкате. По правде говоря, он слишком часто нарушает правила», — приводит слова Оуэна издание Manchester Evening News.