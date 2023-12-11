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Непомнящий охарактеризовал турниры, в которых участвовал, известной фразой про «Тоттенхэм»

Непомнящий охарактеризовал турниры, в которых участвовал, известной фразой про «Тоттенхэм»
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий оценил вторую половину 2023 года.

«Сложно сказать. У меня особо не было суперважных турниров, помимо Кубка мира — 2023. В нём я прошёл дальше, чем на предыдущих, но в любом случае хвастаться особо нечем. Другие турниры в основном были в быстрые и блиц. Могу охарактеризовать их как «Тоттенхэм» из известного фильма «Залечь на дно в Брюгге»: не был уж совсем дерьмом, но и до вершины не добрался. Опять же, надо понимать, что мой главный турнир состоится в апреле. К нему будет основная подготовка», — приводит слова Непомнящего «Спорт-экспресс».

Напомним, в 1/8 финала Кубка мира — 2023 Ян Непомнящий уступил Видиту Гуджрати на тай-брейке. В апреле 2024 года Непомнящий примет участие в турнире претендентов — 2024.

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