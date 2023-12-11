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«Это же «Спартак». Аленичев — о разговорах об отставке Абаскаля

«Это же «Спартак». Аленичев — о разговорах об отставке Абаскаля
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Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев отреагировал на слухи о возможной отставке главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, а также поделился мнением о будущем испанского специалиста.

«Это же «Спартак», когда команда проигрывает, всегда идут разговоры об отставке тренера, я знаю это не понаслышке. Я считаю, что «Спартаку» не надо делать какие-то серьёзные перестановки в зимнюю паузу, нужно отдохнуть, всё проанализировать и готовиться дальше. Мне сложно оценивать работу Абаскаля, я не хотел бы критиковать своего коллегу, единственное, что могу сказать, «Спартак» играет нестабильно. Но сейчас будет зимняя пауза, посмотрим, как команда будет играть после неё», — приводит слова Аленичева ТАСС.

Напомним, по итогам 18 туров в чемпионате России турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», набравший 38 очков. На втором месте находится «Зенит» с 36 очками. Московский «Спартак» по итогам 18 туров текущего розыгрыша чемпионата России набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

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