Егор Титов определил самый успешный трансфер «Спартака» в 2023 году

Бывший футболист и капитан «Спартака» Егор Титов определил самый успешный трансфер московского клуба в 2023 году.

«Понятно, что Бабич — один из самых сильных и перспективных. Не знаю, была там какая-то конкуренция или нет, но «Спартаку» с ним повезло. Рост, борьба наверху — его очевидные козыри. Он и первый свой гол в России забил головой после стандарта. Костя Генич и Андрей Тихонов комментировали игру с Самарой на «Матч Премьер», и у них проскользнула такая фраза: «Легендарный подкат Бабича». Немножко смешно прозвучало, тем не менее специалисты уже отмечают, что парень и вверху, и внизу хорош. Настоящий защитник. Хотя совсем недавно мы видели то же самое в исполнении Джикии. По бойцовским качествам к Георгию вообще нет вопросов. Но вот один играет, а другой нет. Смотрю на это и думаю: а почему бы не сыграть в три центральных? Левоногий Джикия левее расположился бы, Бабич — в центре, а Дуарте — правее. Но здесь уже вопрос по тактике. Абаскаль играет только так: 4-5-1, 4-3-3, 4-4-2 — обозвать можно как угодно. Вариантов много, но сегодня тренер — Абаскаль, а мы можем только рассуждать», — сказал Титов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Егором Титовым читайте на «Чемпионате» в 16:00.