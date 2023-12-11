Агент Подстрелова: Дмитрием интересуются клубы РПЛ и Первой лиги

Футбольный агент Евгений Гайдук, представляющий интересы вингера БАТЭ Дмитрия Подстрелова, рассказал, что к его клиенту проявляют интерес клубы Мелбет Первой лиги и Российской Премьер-Лиги.

«Интерес от российских клубов есть, пока общаемся, рассматриваем все варианты — не только Россию, но и другие страны. Определённости пока нет. Могу только отметить, что им интересуются клубы РПЛ, ведущие команды Первой лиги», — приводит слова Гайдука издание «РБ Спорт».

Дмитрию Подстрелову 25 лет, он является воспитанником могилёвского клуба «Днепр». За БАТЭ вингер играет с лета 2023 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость универсального футболиста, способного сыграть в центре и по флангам нападения, в € 500 тыс.