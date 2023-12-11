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«Черноморец» арендовал игрока «Родины» Артёма Воропаева

«Черноморец» арендовал игрока «Родины» Артёма Воропаева
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«Черноморец» заключил арендное соглашение с московской «Родиной» по переходу защитника Артёма Воропаева.

«Приветствуем Артёма в команде и поздравляем с переходом. Желаем провести как можно больше ярких матчей в составе команды и показать себя с наилучшей стороны», — сообщает пресс-служба клуба.

Воропаев является воспитанником Академии Коноплёва, откуда перебрался в тольяттинскую «Ладу». Затем был арендован молодёжным «Спартаком», за который выступал в юношеской Лиге чемпионов. Уже потом начал арендоваться «Спартаком-2». А летом 2022 года в качестве свободного агента присоединился к «Родине».

24-летний футболист в нынешнем сезоне сыграл за московскую команду 11 матчей во всех турнирах, где голевыми действиями не отметился. По информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 400 тыс.

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