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Виктор Осимхен признан лучшим футболистом Африки по итогам 2023 года

Виктор Осимхен признан лучшим футболистом Африки по итогам 2023 года
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Нападающий итальянского «Наполи» и сборной Нигерии Виктор Осимхен был признан лучшим африканским футболистом 2023 года. Об этом объявила Африканская конфедерация футбола (CAF) в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

Осимхен — лучший футболист Африки 2023 года

Осимхен — лучший футболист Африки 2023 года

Фото: Аккаунт CAF в соцсети X

Напомним, на награду претендовали три футболиста: египетский вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах, марокканский защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими и нигерийский нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, который и стал победителем.

Осимхен стал чемпионом Италии вместе с «Наполи» в сезоне-2022/2023, отметившись 26 голами и пятью ассистами. Также Виктор дошёл до четвертьфинала Лиги чемпионов в прошлом сезоне. В рамках главного европейского клубного турнира Осимхен провёл шесть матчей в составе «Наполи», в которых отметился пятью забитыми мячами.

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