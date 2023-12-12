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Уго Льорис может покинуть «Тоттенхэм» и перейти в «Ньюкасл»

Уго Льорис может покинуть «Тоттенхэм» и перейти в «Ньюкасл»
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Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис может заменить в «Ньюкасл Юнайтед» травмированного голкипера Ника Поупа, который может пропустить до пяти месяцев из-за повреждения плеча.

Как сообщает The Sun, Льорис — один из потенциальных вариантов, который рассматривает «Ньюкасл». В летнее трансферное окон француз отказался от перехода в клуб.

В текущем сезоне Уго Льорис на поле не появлялся.

Напомним, 10 декабря состоялся матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Тоттенхэм Хотспур» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия).Хозяева одержали разгромную победу со счётом 4:0.

После этой победы «Тоттенхэм» набрал 30 очков и расположился на пятой строчке. «Ньюкасл» с 26 очками — седьмой.

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