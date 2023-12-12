Томас Тухель: опыт говорит о том, что играть с «Манчестер Юнайтед» всегда опасно

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о предстоящем матче с «Манчестер Юнайтед» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мой опыт говорит о том, что играть с «Манчестер Юнайтед» всегда опасно. У них есть определенная аура и определенный менталитет, благодаря которым их трудно победить.

Я чувствую, что это часть ДНК клуба, что они могут преодолевать трудные минуты. В нужные моменты вы видите, насколько они сильны, и стадион играет большую роль. Зрители эмоциональны, и стадион создает особые моменты.

Это сложное место для игры, но для нас это хороший вызов. Лично для меня игра на стадионе «Манчестер Юнайтед» — это всегда большая игра. По-другому это не описать. Олд Траффорд одна из самых больших арен в футболе. Здесь есть определенная аура. Когда они хороши, они очень, очень хороши и очень опасны на всех позициях», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

После пяти туров «Бавария» занимает первое место с 13 очками в группе А с «Копенгагеном» (5 очков), «Галатасараем» (5 очков) и «Манчестером» (4 очка).