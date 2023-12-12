Рио Фердинанд: какой игрок перешёл в «Манчестер Юнайтед» и стал лучше?

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что футболисты не прогрессируют в манкунианском клубе.

«А какой игрок перешёл в «Манчестер Юнайтед» и стал лучше? Варан — нет. Каземиро тоже. Фернандеш — единственный, кого клуб сможет продать за круглую сумму. Кто ещё? За Ван-Биссаку вы не получите € 58 млн. Уверен, что и за Дало «Юнайтед» не получит столько, сколько в своё время заплатил. За Хойлунда? Нет. Санчо? Нет. Я могу продолжать», — приводит слова Фердинанда издание Metro.

После 16 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте турнирной таблицы, набрав 27 очков. В следующем матче внутреннего первенства «красные дьяволы» сыграют с «Ливерпулем» на выезде.