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Globe Soccer Awards объявила имена претендентов на звание лучшего тренера года

Globe Soccer Awards объявила имена претендентов на звание лучшего тренера года
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Были объявлены имена финалистов, претендующих на награду лучшему тренеру года по версии Globe Soccer Awards. Списки претендентов на победу в разных номинациях опубликованы в соцсетях премии.

Претендентами на звание тренера года являются: Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Карло Анчелотти («Реал» Мадрид), Микель Артета («Арсенал»), Симоне Индзаги («Интер»), Марсель Коллер («Аль-Ахли» Каир), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Лучано Спаллетти (сборная Италии), Хави («Барселона»).

Напомним, эта церемония организуется Европейской ассоциацией клубов и футбольных агентов. Обычно она проходит в последних числах каждого декабря в Дубае. В 2022 году лучшим тренером года по версии Globe Soccer Awards был признан наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

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