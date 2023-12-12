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Повреждение Дмитрия Чистякова, полученное в игре с «Пари НН», оказалось несерьёзным

Повреждение Дмитрия Чистякова, полученное в игре с «Пари НН», оказалось несерьёзным
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Повреждение, из-за которого защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков был заменён на 24-й минуте минувшего матча Российской Премьер-Лиги с «Пари НН» (1:0), не оказалось серьёзным. Об этом информирует пресс-служба сине-бело-голубых.

Сообщается, что Чистяков прошёл необходимое медицинское обследование, которое и показало, что защитник смог избежать тяжёлой травмы.

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионата России 29-летний игрок принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Действующее трудовое соглашение Чистякова с санкт-петербургским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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