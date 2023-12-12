В «Спартаке» заявили, что готовы пойти на мировое соглашение с Газизовым

Юрист московского «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала, что в клубе готовы пойти на мировое соглашение с бывшим генеральный директором клуба Шамилем Газизовым. Напомним, 55-летний специалист занимал эту должность в московском клубе с июля по декабрь 2020 года.

«Ждём звонка от юриста Шамиля Газизова. Я готова договориться с ним от имени клуба в ближайшие несколько часов, если он готов к переговорам. Контакты у него есть, пусть позвонит сам или свяжутся его юристы. Вчера с его представителями плодотворно поговорили, обсуждали условия мирового соглашения. Нами всё было озвучено, жду от них ответа. Клуб действительно не готов тратить время в судах, готов заниматься только спортом. Этот спор затянулся, пора достигнуть соглашений, о чём я говорила с самого начала конфликта.

Победителем окажется одна из сторон? Это ничья. Я не буду обсуждать условия соглашения. Пока это только разговоры, которые перешли в какую‑то конкретику. И если мы успеем договориться сейчас, то в четверг судебного процесса не будет. Нам бы не хотелось взыскивать с него денежные средства, но если мы получим судебное решение, то отступать не будем.

Такое развитие лучше, чем решение суда? Скажу так: сама ситуация, которая возникла, для клуба несвойственна. Я изначально говорила, что «Спартак» готов к переговорам, готов выйти из спора и заниматься только футболом. Новое руководство «Спартака» тоже придерживается этой линии. Клубу есть чем заниматься на футбольном поле, чем тратить время на суды.

К Леониду Федуну претензии на 400 с лишним миллионов рублей сохраняются? Да, спор находится в процессе. Насколько понимаю, пока вопрос о том, что стороны договорятся, не стоит, — приводит слова Завьяловой «Матч ТВ».

В данный момент Шамиль Газизов работает в футбольном клубе «Динамо» из Махачкалы. Ранее он также работал в футбольном клубе «Уфа».