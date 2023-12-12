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Стало известно, на каких позициях чаще всего играет Кузяев в «Гавре»

Стало известно, на каких позициях чаще всего играет Кузяев в «Гавре»
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Российский футболист французского «Гавра» Далер Кузяев чаще всего в нынешнем сезоне играет в центре поля, сообщает Opta Sports.

По информации источника, главный тренер французского «Гавра» Лука Элснер чаще всего использует россиянина в центре поля – 73% от всего игрового времени в текущем сезоне.

При этом Кузяев также играл на других позициях. В качестве опорного полузащитника – 4% игровых минут, в роли центрального атакующего полузащитника – 14%, на позиции левого крайнего полузащитника – 2% и в качестве нападающего Кузяев играл 7% игровых минут в этом сезоне.

Кузяев перебрался во французскую команду нынешним летом в качестве свободного агента и сразу же стал лидером клуба. В общей сложности российский полузащитник сыграл за «Гавр» 15 матчей Лиги 1, где отметился двумя голами.

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