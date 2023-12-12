«Локомотив» поздравил Гильерме с днём рождения

Московский «Локомотив» поздравил вратаря команды Маринато Гильерме с 38-м днём рождения.

«Гильерме — настоящая легенда нашего клуба: провёл за «Локо» 387 матчей, стал чемпионом, четырежды брал Кубок России, Суперкубок, дважды серебряные и бронзовые медали, становился вратарём сезона, получал награду «Вратарь года», стал членом клуба Льва Яшина и награждался «Стальным рельсом».

Дорогой Гиля! (Гильерме. — Прим. «Чемпионата») Мы тобой гордимся и желаем тебе долгой футбольной карьеры, наслаждайся футболом и радуй болельщиков!» — сообщает пресс-служба клуба.

Гильерме перебрался в стан железнодорожников летом 2007 года из бразильского «Атлетико Паранаэнсе», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 1,25 млн. В нынешнем сезоне голкипер поучаствовал в пяти матчах в Фонбет Кубке России, где пропустил пять мячей и две игры сыграл «на ноль».