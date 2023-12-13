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Манчестер Юнайтед — Бавария. Прямая трансляция
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«МЮ» стал первой английской командой в истории, пропустившей 15 голов на групповом этапе Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд среди английских клубов в Лиге чемпионов
Манчестер Юнайтед
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«Манчестер Юнайтед» стал первым клубом, представляющим чемпионат Англии, который пропустил 15 голов на групповом этапе Лиги чемпионов.

Результаты «МЮ» в этом сезоне:

ТурСоперник (матч)Счёт
1«Бавария» (гостевой)4:3
2«Галатасарай» (домашний)2:3
3«Копенгаген» (домашний)1:0
4«Копенгаген» (гостевой)4:3
5«Галатсарай» (гостевой)3:3
6«Бавария» (домашний)0:1

«Манчестер Юнайтед» занял последнее место в группе А и выбыл из еврокубков в сезоне-2023/24. На групповом этапе команда Эрика тен Хага потерпела четыре поражения, однажды победила и один раз сыграла вничью.

Кроме того, «МЮ» – четвертый клуб из АПЛ, завершивший групповой этап Лиги чемпионов на последнем месте в группе. Ранее такой результат показывал «Блэкберн» (1995/96), «Манчестер Сити» (2012/13) и сам «Манчестер Юнайтед» – в сезоне-2005/06.

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