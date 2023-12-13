«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд среди английских клубов в Лиге чемпионов
«Манчестер Юнайтед» стал первым клубом, представляющим чемпионат Англии, который пропустил 15 голов на групповом этапе Лиги чемпионов.
Результаты «МЮ» в этом сезоне:
|Тур
|Соперник (матч)
|Счёт
|1
|«Бавария» (гостевой)
|4:3
|2
|«Галатасарай» (домашний)
|2:3
|3
|«Копенгаген» (домашний)
|1:0
|4
|«Копенгаген» (гостевой)
|4:3
|5
|«Галатсарай» (гостевой)
|3:3
|6
|«Бавария» (домашний)
|0:1
«Манчестер Юнайтед» занял последнее место в группе А и выбыл из еврокубков в сезоне-2023/24. На групповом этапе команда Эрика тен Хага потерпела четыре поражения, однажды победила и один раз сыграла вничью.
Кроме того, «МЮ» – четвертый клуб из АПЛ, завершивший групповой этап Лиги чемпионов на последнем месте в группе. Ранее такой результат показывал «Блэкберн» (1995/96), «Манчестер Сити» (2012/13) и сам «Манчестер Юнайтед» – в сезоне-2005/06.
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