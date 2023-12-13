«Манчестер Юнайтед» установил антирекорд среди английских клубов в Лиге чемпионов

«Манчестер Юнайтед» стал первым клубом, представляющим чемпионат Англии, который пропустил 15 голов на групповом этапе Лиги чемпионов.

Результаты «МЮ» в этом сезоне:

Тур Соперник (матч) Счёт 1 «Бавария» (гостевой) 4:3 2 «Галатасарай» (домашний) 2:3 3 «Копенгаген» (домашний) 1:0 4 «Копенгаген» (гостевой) 4:3 5 «Галатсарай» (гостевой) 3:3 6 «Бавария» (домашний) 0:1

«Манчестер Юнайтед» занял последнее место в группе А и выбыл из еврокубков в сезоне-2023/24. На групповом этапе команда Эрика тен Хага потерпела четыре поражения, однажды победила и один раз сыграла вничью.

Кроме того, «МЮ» – четвертый клуб из АПЛ, завершивший групповой этап Лиги чемпионов на последнем месте в группе. Ранее такой результат показывал «Блэкберн» (1995/96), «Манчестер Сити» (2012/13) и сам «Манчестер Юнайтед» – в сезоне-2005/06.