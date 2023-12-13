Тухель подвёл итоги матча «Баварии» с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал победу мюнхенской команды над «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов.

«Когда играешь на «Олд Траффорд», никогда не бывает комфортно. Но мы показали хорошую игру. Мы очень хорошо оборонялись как команда и не позволили им создавать моменты. Было нелегко, но мы заслужили победу.

Нам нужна была реакция [после 1:5 от «Айнтрахта] – вот она, мы проявили характер, агрессивность и энергичность. Это был один из наших лучших матчей на групповом этапе», – приводит слова Тухеля Bayern & Germany в соцсетях.

Напомним, 12 декабря состоялся матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором мюнхенская «Бавария» обыграла английский «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0. После этой победы в активе «Баварии» стало 16 очков. Немецкая команда уверенно заняла первое место в турнирной таблице группы А. «Манчестер Юнайтед» с четырьмя очками занял последнее место и закончил выступление в этом сезоне еврокубков.