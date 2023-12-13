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«Црвена Звезда» — «Манчестер Сити»: во сколько начнётся матч ЛЧ, где смотреть трансляцию

В матче 6-го тура группы G Лиги чемпионов встретятся сербская «Црвена Звезда» и английский «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия). Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Алияром Агаевым (Азербайджан). Начало игры — в 20:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В матче первого круга «Манчестер Сити» дома обыграл «Црвену Звезду» со счётом 3:1. В составе английского клуба отличились Хулиан Альварес (дважды) и Родриго Эрнандес. За «Црвену Звезду» забил Осман Букари.

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице группы G. Команда набрала 15 очков за пять матчей. «Црвена Звезда» находится на четвёртой строчке, заработав одно очко.