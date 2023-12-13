«Реал» Мадрид заработал € 42 млн призовых в Лиге чемпионов сезона-2023/2024

Мадридский «Реал» заработал € 42 млн призовых в Лиге чемпионов. «Сливочные» получили такую сумму за шесть побед в шести матчах группового этапа, выход в следующий раунд и за сам факт участия в турнире.

За шесть побед в шести встречах группового этапа «Реал» заработал € 16,8 млн, € 9,6 млн мадридцам досталось за выход в 1/8 финала, ещё € 15,6 — за сам факт того, что клуб принимает участие в текущем розыгрыше турнира. Накануне, 12 декабря, подопечные Карло Анчелотти обыграли «Унион» (3:2) в выездном матче шестого и завершающего тура группового этапа.

17 декабря «Реал» Мадрид сыграет с «Вильярреалом» в матче 17-го тура Ла Лиги. После 16 проведённых встреч «сливочные» занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Жироны» на два очка.