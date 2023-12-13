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Вендел, Сафонов, Сперцян и Клаудиньо в топе самых дорогих игроков РПЛ от Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов Российской Премьер-Лиги. Полузащитник «Зенита» Вендел хоть и потерял € 2 млн, но остаётся самым дорогим футболистом чемпионата России. Его стоимость составляет € 22 млн.

Топ самых дорогих игроков Российской Премьер-Лиги:

1. Вендел («Зенит») — € 22 млн;

2-4. Клаудиньо («Зенит») — € 18 млн;

2-4. Эдуард Сперцян («Краснодар») — € 18 млн;

2-4. Матвей Сафонов («Краснодар») — € 18 млн;

5. Дуглас Сантос («Зенит») — € 15 млн;

6. Вильмар Барриос («Зенит») — € 14 млн;

7-8. Джон Кордоба («Краснодар») — € 12 млн;

7-8. Фёдор Чалов (ЦСКА) — € 12 млн;

9-11. Константин Тюкавин («Динамо») — € 10 млн;

9-11. Бителло («Динамо») — € 10 млн;

9-11. Иван Обляков (ЦСКА) — € 10 млн.