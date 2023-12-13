Густаво Мантуан: в этом году «Зениту» не хватало удачи

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан признался, что в этом сезоне сине-бело-голубым не хватило удачи по ходу первого круга Российской Премьер-Лиги. Также хавбек поделился мыслями, с чем связана потеря очков командой Сергея Семака.

«Думаю, что причин много. Первую из них давайте назовём, что ли, нехватка удачи. Потому что, мне кажется, в прошлом сезоне удача зачастую улыбалась нам. Когда мы вытаскивали сложные игры на последних секундах, забивали решающие мячи, побеждали. Забивали голы после 90-й минуты… А в этом сезоне происходит всё ровно наоборот: мы можем лидировать, выигрывать, вести игру, но потом происходит какая-то потеря концентрации. Мы пропускаем мячи в последнее мгновение матча и либо играем вничью, либо проигрываем. И таких матчей уже было больше, чем один в этом сезоне», — приводит слова Мантуана «РБ Спорт».

«Зенит» после первого круга Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 набрал 36 очков и расположился на второй строчке турнирной таблицы. В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком» на домашней арене. Игра состоится 2 марта. 22-летний Мантуан провёл 16 матчей в рамках внутреннего первенства, забил два гола и сделал три результативные передачи.