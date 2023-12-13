В топ-10 подешевевших игроков РПЛ попали только футболисты «Зенита» и «Спартака»

Интернет-портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов Российской Премьер-Лиги. В десятку самых подешевевших игроков попали только футболисты санкт-петербургского «Зенита» и московского «Спартака».
Топ самых подешевевших игроков Российской Премьер-Лиги:
1. Дуглас Сантос («Зенит»), потерял € 3 млн;
2-5. Вендел («Зенит»), — € 2 млн;
2-5. Клаудиньо («Зенит»), — € 2 млн;
2-5. Вильмар Барриос («Зенит»), — € 2 млн;
2-5. Ду Кейрос («Зенит»), — € 2 млн;
6. Георгий Джикия («Спартак»), — € 1,5 млн;
7-10. Вячеслав Караваев («Зенит»), — € 1 млн;
7-10. Александр Соболев («Спартак»), — € 1 млн;
7-10. Роман Зобнин («Спартак»), — € 1 млн;
7-10. Хесус Медина («Спартак»), — € 1 млн.
Вендел, несмотря на падение стоимости, остаётся самым дорогим игроком РПЛ (€ 22 млн).