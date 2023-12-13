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Конти вернётся в «Локомотив» в 2024 году из-за неспособности «Колона» оплатить его аренду

Конти вернётся в «Локомотив» в 2024 году из-за неспособности «Колона» оплатить его аренду
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Защитник «Локомотива» Херман Конти, выступающий в нынешнем сезоне в аргентинском «Колоне» на правах аренды, вернётся в московский клуб в 2024 году по причине того, что аргентинцы до сих пор не заплатили железнодорожникам за временное подписание игрока. Об этом информирует Radio Goal.

Сообщается, что «Колон» не выплатил «Локомотиву» порядка $ 200 тыс. Как заявили в аргентинском клубе, перевод этой суммы на счёт железнодорожников не был осуществлён из-за ограничений для аргентинцев на вывоз этой валюты за границу.

Напомним, в нынешнем сезоне 29-летний футболист принял участие в восьми матчах в составе «Колона», в которых он отметился одной результативной передачей. В «Локомотив» Конти перешёл из «Бенфики» зимой 2023 года.

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