«Фулхэм» продлил контракт с Берндом Лено — Романо

Голкипер «Фулхэма» Бернд Лено подписал с лондонским клубом новое соглашение. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на Bild.

По информации источника, стороны продлили сотрудничество до конца сезона-2026/2027. В соглашение также включена опция пролонгации контракта до лета 2028 года.

Лено выступает за «Фулхэм» с 2022 года. В текущем сезоне голкипер провёл за «дачников» 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 26 голов. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн. Ранее немец выступал за такие клубы, как «Штутгарт», «Байер» и «Арсенал».

Недавно сообщалось об интересе «Баварии» к полузащитнику «Фулхэма» Жоау Пальинье.