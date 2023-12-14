Фанаты «Атлетико» забросали мусором табличку с именем Феликса перед игрой ЛЧ

Перед матчем Лиги чемпионов с «Лацио» (13 декабря) болельщики мадридского «Атлетико» забросали мусорными отходами табличку, на которой были нанесены имя и фамилия игрока «матрасников» Жоау Феликса, в нынешнем сезоне выступающего в «Барселоне» на правах аренды.

Фото: Официальный аккаунт Atletico Universe в соцсети Х (ранее Twitter)

Напомним, во время минувшего матча чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетико» Мадрид, в котором Феликс забил победный и единственный гол каталонского клуба, Жоау принял решение отпраздновать этот мяч, несмотря на то что он по-прежнему является игроком «матрасников». Подобное поведение португальского футболиста осудил представитель Международного союза болельщиков «Атлетико» Мадрид, заявив, что таким способом Феликс проявил неуважение к поклонникам мадридского клуба.

В нынешнем сезоне Феликс принял участие в 18 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и тремя результативными передачами.