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Полиция усилила меры безопасности после нападения на фанатов «Манчестер Сити»

Полиция усилила меры безопасности после нападения на фанатов «Манчестер Сити»
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«Манчестер Сити» сотрудничал с сербской полицией после нападения на болельщиков «горожан», сообщает Reuters. Английский клуб помог своим фанатам добраться до стадиона «Райко Митич» на автобусах, а после игры с «Црвеной Звездой» людей сопровождала полиция.

Напомним, ранее стало известно, что группа болельщиков «Манчестер Сити» подверглась нападению в Белграде, где проходил матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «горожанами» и «Црвеной Звездой» (3:2).

Сообщалось, что нападавшие атаковали 20 фанатов «горожан», которые предположительно попали в засаду в одном из баров. Неизвестные люди в масках избили приезжих болельщиков палками, нанося им удары по голове и телу, после чего скрылись. Впоследствии пострадавшим оказали медицинскую помощь.

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