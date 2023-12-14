Полиция усилила меры безопасности после нападения на фанатов «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» сотрудничал с сербской полицией после нападения на болельщиков «горожан», сообщает Reuters. Английский клуб помог своим фанатам добраться до стадиона «Райко Митич» на автобусах, а после игры с «Црвеной Звездой» людей сопровождала полиция.

Напомним, ранее стало известно, что группа болельщиков «Манчестер Сити» подверглась нападению в Белграде, где проходил матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «горожанами» и «Црвеной Звездой» (3:2).

Сообщалось, что нападавшие атаковали 20 фанатов «горожан», которые предположительно попали в засаду в одном из баров. Неизвестные люди в масках избили приезжих болельщиков палками, нанося им удары по голове и телу, после чего скрылись. Впоследствии пострадавшим оказали медицинскую помощь.