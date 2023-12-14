Экс-тренер Испании Морено настроен возглавить «Сочи», он отказался от варианта с Косовом

Бывший тренер «Монако» и сборной Испании Роберт Морено намерен возглавить «Сочи». Специалист отказался от варианта со сборной Косова. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети X (бывший Twitter).

Напомним, ранее появилась информация, что южане предложили Морено контракт до конца сезона с возможностью продления. Этот сезон в качестве главного тренера «Сочи» начинал Дмитрий Хохлов, однако в сентябре покинул свой пост. Далее тренировал команду Александр Точилин, но вскоре был уволен. В последнем матче в 2023 году командой руководил Клюев.

После первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Южане набрали 11 очков.