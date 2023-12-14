Защитник «Ахмата» Шатара заявил о готовности вернуться после травмы

Защитник грозненского «Ахмата» Милош Шатара заявил о готовности вернуться в строй. На зимних сборах в Турции футболист присоединится к команде и начнёт тренировочный процесс с одноклубниками. Напомним, босниец из-за травмы крестообразной связки пропустил первую часть сезона

«Сейчас я уже в порядке. Восстановление прошло хорошо, оно заняло много времени. Мне не терпится вернуться на поле, но важно быть в безопасности и быть готовым на сто процентов. Я готов сразу работать с командой, чтобы максимально хорошо подготовиться ко второй части сезона.

Я уверен, что нас ждут более высокие результаты, потому что у нас отличная команда, просто важно, чтобы мы все были здоровы», — приводит слова Шатары пресс-служба грозненского клуба.

Шатара перешёл в «Ахмат» в январе прошлого года из солигорского «Шахтёра». Контракт игрока с грозненским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.