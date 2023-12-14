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«Бавария» определилась с заменой Киммиху

«Бавария» определилась с заменой Киммиху
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Мюнхенская «Бавария» в следующее межсезонье собирается подписать нового опорного полузащитника. Об этом сообщает Bild.

По сведениям источника, Йозуа Киммих может уйти из мюнхенской команды летом 2024 года. Такой вариант реалистичен, так как его контракт с «Баварией» истекает через полтора года. При этом «красные» уже определились с заменой для немца — они собираются подписать игрока «Реала Сосьедад» Мартина Субименди. Отмечается, что в его услугах заинтересован лично главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

Напомним, 24-летний Мартин Субименди имеет действующее трудовое соглашение с «Реалом Сосьедад» до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость испанского полузащитника в € 40 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах, забил три гола и оформил одну результативную передачу.

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