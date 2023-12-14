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Лунёв — лидер среди россиян по игровому времени в групповых этапах еврокубков

Лунёв — лидер среди россиян по игровому времени в групповых этапах еврокубков
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Голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв — лидер среди россиян по игровому времени в групповых этапах еврокубков в сезоне-2023/2024. 32-летний футболист принял участие в шести встречах, в которых провёл на поле 535 минут.

Напомним, азербайджанский «Карабах» с Лунёвым прошёл в плей-офф Лиги Европы, заняв второе место после шести сыгранных матчей группового этапа турнира, набрав 10 очков. Андрей в шести сыгранных матчей Лиги Европы пропустил восемь мячей и три встречи сыграл «на ноль».

В групповых этапах еврокубков приняли участие ещё шесть футболистов представляющих Россию. В Лиге чемпионов выступил полузащитник испанского «Реала Сосьедад» Арсен Захарян. В Лиге Европы, помимо Лунёва, сыграли форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин, полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук и голкипер греческого «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин. В Лиге конференций выступал полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев и вратарь норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин.

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