«Будё-Глимт» Хайкина проиграл «Брюгге» и занял второе место в группе Лиги конференций

В четверг, 14 декабря, состоялся матч 6-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2023/2024, в котором встречались бельгийский «Брюгге» и норвежский «Будё-Глимт». Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева одержали победу — 3:1.
Счёт в матче был открыт на 26-й минуте. Отличился нападающий «Брюгге» Антонио Нуса. На 57-й минуте футболисты норвежской команды получили право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал Амаль Пеллегрино. Однако уже спустя минуту бельгийцы снова вышли вперёд. Забитый мяч в активе 22-летнего бразильца Тиаго Родригеса. Третий гол забил Брандон Мехеле.
Российский голкипер норвежцев Никита Хайкин пропускал матч из-за травмы.
«Брюгге» занял первое место в группе D, набрав 16 очков. «Будё-Глимт» с десятью очками на втором месте.
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