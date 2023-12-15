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«Будё-Глимт» Хайкина проиграл «Брюгге» и занял второе место в группе Лиги конференций

«Будё-Глимт» Хайкина проиграл «Брюгге» и занял второе место в группе Лиги конференций
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В четверг, 14 декабря, состоялся матч 6-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2023/2024, в котором встречались бельгийский «Брюгге» и норвежский «Будё-Глимт». Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. Хозяева одержали победу — 3:1.

Счёт в матче был открыт на 26-й минуте. Отличился нападающий «Брюгге» Антонио Нуса. На 57-й минуте футболисты норвежской команды получили право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал Амаль Пеллегрино. Однако уже спустя минуту бельгийцы снова вышли вперёд. Забитый мяч в активе 22-летнего бразильца Тиаго Родригеса. Третий гол забил Брандон Мехеле.

Российский голкипер норвежцев Никита Хайкин пропускал матч из-за травмы.

«Брюгге» занял первое место в группе D, набрав 16 очков. «Будё-Глимт» с десятью очками на втором месте.

Лига конференций . Группа D. 6-й тур
14 декабря 2023, четверг. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
3 : 1
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Нуса – 26'     1:1 Пеллегрино – 57'     2:1 Rodrigues – 58'     3:1 Мехеле – 89'    
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