Экс-президента «Анкарагюджю» Коджу пожизненно дисквалифицировали за избиение судьи

Бывшего президента турецкого «Анкарагюджю» Фарука Коджу пожизненно дисквалифицировали за избиение судьи Халила Умута Мелера, сообщает сайт Федерации футбола Турции (TFF).

При этом турецкая команда должна выплатить $ 69 тыс (€ 63 тыс) и провести пять домашних матчей без болельщиков. Также Коджу ещё ждёт суд, так как ему выдвинули обвинение по уголовной статье.

Напомним, президент «Анкарагюджю» Коджа ударил арбитра Халила Умута Мелера после матча 15-го тура турецкой Суперлиги с «Ризеспором» (1:1). При этом в избиении судьи поучаствовал не только президент клуба, но и представители команды.

Затем президента команды арестовала полиция, а вскоре он принёс свои извинения и подал в отставку. При этом турецкий арбитр допустил, что может завершить судейскую карьеру.