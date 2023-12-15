«Акрон» продлил контракт с полузащитником, не игравшим в этом сезоне из-за травмы

Тольяттинский «Акрон» на своём официальном сайте сообщил о продлении контракта с полузащитником Максимом Палиенко. Прежний трудовой договор с хавбеком истекал в конце текущего сезона.

Палиенко является воспитанником тольяттинского футбола и присоединился к «Акрону» перед стартом сезона-2021/2022. Он сыграл 65 матчей за «Акрон», в которых отметился семью забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

«Мы прекрасно знаем возможности Максима и его влияние на игру команды. К сожалению, он не смог принять участие в первой части этого сезона из-за травмы и длительного восстановления, но мы верим в него и ждем его скорое возвращение на поле. Рады продолжить сотрудничество с отличным игроком и человеком», — сказал генеральный директор «Акрона» Алексей Власов.

«Акрон» занимает третье место в Первой лиге с 35 очками по итогам 20 туров.