«Зенит» не получал от «Фламенго» предложений о трансфере Клаудиньо

«Фламенго» не отправляло официальное предложение «Зениту» по полузащитнику Клаудиньо, сообщает журналист Carlos Rubno Negro в своей соцсети Х (ранее твиттер).

Клаудиньо перешел в «Зенит» из «РБ Брагантино» в августе 2021 года. Сумма трансфера составила € 12 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. Transfermarkt оценивает 26-летнего бразильца в € 18 млн.

В нынешнем сезоне Клаудиньо сыграл 25 матчей, забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи.

Ранее в СМИ появилась информация, что другой бразильский полузащитник «Зенита» Вендел попросил клуб отпустить его зимой во «Фламенго». Однако позже агент игрока все опроверг.

После 18 туров «Зенит» занимает второе место с 36 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).