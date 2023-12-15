Экс-президент «Зенита»: у команды нет «дядьки» на поле, который может завести, «напихать»

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин оценил выступление питерской команды в первой половине сезона-2023/2024.

«В первой части сезона, на мой взгляд, в «Зените» был общий спад. Нет «дядьки» на поле. Понимаете, тренеры во время игры могут хоть из штанов выпрыгивать, пытаясь заставить футболистов играть лучше, но, если нет того, кто может завести, «напихать», что тоже иногда нужно, ничего не получится.

По катанию мяча «Зенит» – на первом месте. Хотелось бы более яркой игры в нападении, чем команда всегда славилась. Заслуживает добрых слов Кассьерра, который лидирует в списке бомбардиров, наконец-то ему стало везти. Но в целом той агрессивной, острой игры, которую ждут болельщики, нет. Комбинаций не видно, навесы с фланга соперники отбивают. Нет штрафных, с которых можно забить гол. Это тоже характеризует то, как «Зенит» действует в атаке. Не на кого играть. Нет лидера на поле. Раньше таким у «Зенита» был Малком», — приводит слова Турфина «РБ Спорт».

После 18-туров «Зенит» занимает второе место в РПЛ с 36 очками. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (38 очков).