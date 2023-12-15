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Лионель Месси разместил в соцсетях рекламный пост чипсов Lay’s со вкусом мате

Лионель Месси разместил в соцсетях рекламный пост чипсов Lay’s со вкусом мате
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Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси разместил в социальных сетях рекламный пост чипсов Lay’s со вкусом чая мате.

«Тот момент, когда я подумал, что Lay’s не может быть лучше… Что думаете об этой идее вкуса?» — подписал пост аргентинский футболист.

Фото: Соцсети Лионеля Месси

Месси сотрудничает с Lay’s уже долгие годы и ранее также принимал участие в рекламных роликах компании. К «Интер Майами» восьмикратный обладатель «Золотого мяча» присоединился прошлым летом на правах свободного агента. Ранее опытный футболист играл за французский «ПСЖ» и испанскую «Барселону». В 2022 году Месси помог сборной Аргентины выиграть чемпионат мира, который проходил в Катаре. В драматическом финале аргентинцы оказались сильнее сборной Франции, одолев соперника в серии послематчевых пенальти.

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