Саттон: мне жаль Хойлунда, вингеры «МЮ» хотят сами владеть мячом

Бывший нападающий «Челси» и сборной Англии Крис Саттон раскритиковал действия фланговых игроков «Манчестер Юнайтед» и выразил сожаления форварду клуба Расмусу Хойлунду.

«На днях мы наблюдали за Хойлундом. Мне было очень жаль его. Он выглядит как игрок, который сейчас немного не уверен в себе, но я не думаю, что у него есть понимание того, как можно забить гол за «Манчестер Юнайтед», потому что фланговые игроки хотят владеть мячом сами. Антони в тот вечер (матч Лиги чемпионов с «Баварией» (0:1). — Прим. «Чемпионата») так и не смог поднять голову. Передачи мяча, поддержка, связки на поле — нет комбинаций. И это огромная проблема», — приводит слова Саттона Daily Mail.

Напомним, на этой неделе завершился групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. В 6-м туре соревнования «Манчестер Юнайтед» дома потерпел поражение от «Баварии» со счётом 0:1. Подопечные Эрика тен Хага остались с четырьмя очками и заняли последнее место в турнирной таблице квартета A. Они не только вылетели из ЛЧ, но и не попали в евровесну.