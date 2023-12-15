Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

20-летний Лайкин рассказал, кто взял над ним шефство в «Спартаке»

20-летний Лайкин рассказал, кто взял над ним шефство в «Спартаке»
Комментарии

20-летний полузащитник московского «Спартака» Максим Лайкин рассказал, что 29-летний футболист Роман Зобнин взял над ним шефство в команде.

«Кто надо мной взял шефство в «Спартаке» из старших? Рома Зобнин. Изначально хорошо стали общаться. Он как старший товарищ меня поддерживает и подбадривает. И в игровых, и в жизненных моментах. Рома для меня авторитет. Позиции на поле у нас схожие. Жизненные интересы. Потом мы оба скромные, спокойные. И не москвичи. Он из Сибири, вырос в Самаре, я — из Саранска», — приводит слова Лайкина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Максим Лайкин сыграл три матча за «Спартак» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает футболиста в € 400 тыс.

Материалы по теме
Лайкин: «Спартак» — команда, где ты обязан быть как Криштиану Роналду
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android