20-летний Лайкин рассказал, кто взял над ним шефство в «Спартаке»

20-летний полузащитник московского «Спартака» Максим Лайкин рассказал, что 29-летний футболист Роман Зобнин взял над ним шефство в команде.

«Кто надо мной взял шефство в «Спартаке» из старших? Рома Зобнин. Изначально хорошо стали общаться. Он как старший товарищ меня поддерживает и подбадривает. И в игровых, и в жизненных моментах. Рома для меня авторитет. Позиции на поле у нас схожие. Жизненные интересы. Потом мы оба скромные, спокойные. И не москвичи. Он из Сибири, вырос в Самаре, я — из Саранска», — приводит слова Лайкина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Максим Лайкин сыграл три матча за «Спартак» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Transfermarkt оценивает футболиста в € 400 тыс.