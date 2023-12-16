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Тен Хаг рассказал о главной задаче «Манчестер Юнайтед» после вылета из Лиги чемпионов

Тен Хаг рассказал о главной задаче «Манчестер Юнайтед» после вылета из Лиги чемпионов
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о цели команды после вылета из Лиги чемпионов.

«Попасть в топ-4? Конечно, это наша цель. У нас было много травм в первой части сезона, но теперь матчей станет меньше, нагрузка снизится, у футболистов будет больше возможностей для восстановления, а мы сможем больше времени посвящать тренировкам, будем свежее перед матчами», – приводит слова тен Хага The Telegraph.

Напомним, Эрик тен Хаг имеет текущий контракт с «Манчестер Юнайтед» до лета 2025 года. В последнее время в СМИ активно обсуждаются слухи о возможном увольнении нидерландского специалиста.

«Манчестер Юнайтед» располагается на шестой строчке турнирной таблицы АПЛ, в активе команды 27 очков в 16 матчах.

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