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Стало известно имя лучшего игрока «Урала» по итогам декабря

Стало известно имя лучшего игрока «Урала» по итогам декабря
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Голкипер «Урала» Илья Помазун признан лучшим футболистом команды по итогам декабря. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

Второе место в голосовании, которое было проведено среди болельщиков, занял полузащитник Андрей Егорычев. Топ-3 замкнул конголезский защитник Эммерсон.

В декабре «Урал» провёл два матча. Команда потерпела поражения в обеих играх в Российской Премьер-Лиге: с клубом «Пари Нижний Новгород» (0:1) и московским «Локомотивом» (0:2). Илья Помазун отыграл все 180 минут и пропустил три мяча. Егорычев и Эммерсон тоже провели два полных матча. Они не отметились результативными действиями, как и вся команда.

По итогам прошедшей части сезона «Урал» находится на 12-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 19 очков после 18 проведённых матчей.

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