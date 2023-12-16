Избитый президентом «Анкарагюджю» судья: виновные должны понести самое суровое наказание

Футбольный судья Халил Умут Мелер, на которого после матча чемпионата Турции между «Анкарагюджю» и «Ризеспором» (1:1) напал президент хозяев Фарук Коджа, прокомментировал произошедший инцидент.

«Я хочу, чтобы в конечном итоге все виновные в произошедшем были наказаны самым суровом образом. Это отвратительный инцидент, который уже несколько дней занимает общественность. Не следует оценивать его только в контексте спортивных соревнований, поскольку, к сожалению, насилие часто происходит и в других сферах жизни и приводит к непоправимым последствиям. Надеюсь эта ситуация станет отрицательным примером для всех остальных», — приводит слова Мелера A Spor в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее Федерация футбола Турции сообщила, что Коджа пожизненно отстранён от футбола. Кроме того, «Анкарагюджю» должен будет выплатить $ 69 тыс. (€ 63 тыс.) и провести пять домашних матчей без болельщиков. Также Кодже предстоит предстать перед судом по обвинению в нанесении телесных повреждений государственному служащему.