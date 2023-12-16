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Божович: Миранчуку лучше остаться в Европе, он мог бы заиграть в Италии, Испании, Бельгии

Божович: Миранчуку лучше остаться в Европе, он мог бы заиграть в Италии, Испании, Бельгии
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Бывший тренер многочисленных российских команд Миодраг Божович поделился мнением о российском полузащитнике итальянской «Аталанты» Алексее Миранчуке.

«Алексей уже три-четыре года выступает в Европе. У него точно будет шанс закрепиться в одном из европейских клубов. Ему лучше оставаться там. Алексей мог бы заиграть в чемпионатах Италии, Испании, Бельгии, Нидерландов – вариантов много», — приводит слова Божовича Metaratings.

В нынешнем сезоне Алексей Миранчук принял участие в 10 матчах за «Аталанту» во всех официальных турнирах и отметился двумя результативными передачами. Причём эти голевые действия пришлись на две последние игры. Россиянин ассистировал на победный гол колумбийскому нападающему Луису Мурьелю в матче 15-го тура Серии А с «Миланом» (3:2). В последнем туре Лиги Европы Мурьель также отличился с передачи Миранчука в игре с «Ракувом» (4:0).

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