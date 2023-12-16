Ещё у двух российских клубов сорвались матчи с сербскими командами на сборах

Два российских клуба вынуждены вносить коррективы в планы подготовки из-за отказа сербских команд от сборов в Турции. У владикавказской «Алании» отменились два спарринга с клубом Суперлиги Сербии «Младост» (Лучани), а у молодёжной команды «Локомотива» — со «Спартаком» из Суботицы. Об этом сообщила президент компании «Спортлэнд Тур», матч-агент ФИФА Ирина Полянская.

«У нас уже были подписаны контракты на проведение этих игр, но сербы прислали письма об их отмене: «С сожалением сообщаем, что учебно-тренировочный сбор команды в Турции отменяется, надеемся на понимание», — рассказала Полянская корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что ЦСКА и «Динамо» не смогут сыграть с сербскими клубами на турецкой территории из-за их отказа, обусловленного тем, что Турция стала поставлять беспилотные летательные аппараты «Байрактар» Косову.