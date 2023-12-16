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«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: текстовая трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00 мск

«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: текстовая трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00 мск
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Сегодня, 16 декабря, состоится встреча 17-го тура английской Премьер-Лиги между «Манчестер Сити» и лондонским «Кристал Пэлас». Матч пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Стартовый свисток главного судьи прозвучит в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 17-й тур
16 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Кристал Пэлас
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне команды встречались дважды в рамках АПЛ. В обоих матчах победу одержал «Манчестер Сити». В первом круге «горожане» выиграли со счётом 4:2, во втором круге — со счётом 1:0.

В данный момент «Манчестер Сити» находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 33 очка в 16 проведённых матчах. «Кристал Пэлас» располагается на 15-й позиции с 16 очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица АПЛ
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