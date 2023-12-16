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В Сербии оценили работу Владимира Ивича в «Краснодаре»

В Сербии оценили работу Владимира Ивича в «Краснодаре»
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Популярный сербский медиаресурс Fudbalski Hram отметил с положительной стороны работу Владимира Ивича на посту главного тренера «Краснодара».

«Тренер Владимир Ивич отлично работает в «Краснодаре».

Перед уходом команды на зимнюю паузу его клуб лидирует в Российской Премьер-Лиге, опережая «Зенит» на два очка!» — сказано в официальном аккаунте Fudbalski Hram в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. После 18 туров розыгрыша чемпионата России сезона-2023/2024 подопечные сербского специалиста набрали 38 очков и занимают первое место. Их ближайшим преследователем является санкт-петербургский «Зенит», заработавший 36 очков после аналогичного количества матчей.

Турнирная таблица чемпионата России
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