Квинси Промес не примет участия в Матче звёзд КР, вместо него вынесли картонную фигуру

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес не примет участия в Матче звёзд Фонбет Кубка России. Мероприятие проходит сегодня, 16 декабря, на «Live Арене» в Сколкове. После представления игрока на поле вынесли картонную фигуру.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Ранее Квинси Промес вошёл в состав сборной Пути РПЛ. Команда Пути РПЛ сыграет со сборной Пути регионов в формате 5х5. Размер площадки — 40х25 метров. Будет сыграно два тайма по 20 минут. Кроме этого, состоятся испытания на силу, скорость и ловкость игроков. В число членов жюри, кроме футболистов, вошли баскетболист Андрей Кириленко, фигуристка Евгения Медведева и гимнастка Ангелина Мельникова.

В текущем сезоне Квинси Промес провёл 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и оформил восемь голевых передач.