Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Квинси Промес не примет участия в Матче звёзд КР, вместо него вынесли картонную фигуру

Квинси Промес не примет участия в Матче звёзд КР, вместо него вынесли картонную фигуру
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес не примет участия в Матче звёзд Фонбет Кубка России. Мероприятие проходит сегодня, 16 декабря, на «Live Арене» в Сколкове. После представления игрока на поле вынесли картонную фигуру.

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

Ранее Квинси Промес вошёл в состав сборной Пути РПЛ. Команда Пути РПЛ сыграет со сборной Пути регионов в формате 5х5. Размер площадки — 40х25 метров. Будет сыграно два тайма по 20 минут. Кроме этого, состоятся испытания на силу, скорость и ловкость игроков. В число членов жюри, кроме футболистов, вошли баскетболист Андрей Кириленко, фигуристка Евгения Медведева и гимнастка Ангелина Мельникова.

В текущем сезоне Квинси Промес провёл 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и оформил восемь голевых передач.

Материалы по теме
Уникальный матч в нашем футболе! Звёзды Кубка России рубятся в челленджах. LIVE
Live
Уникальный матч в нашем футболе! Звёзды Кубка России рубятся в челленджах. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android