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Бородюк: не понравилось, что в «Сочи» слишком много тренерских перестановок

Бородюк: не понравилось, что в «Сочи» слишком много тренерских перестановок
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Российский тренер Александр Бородюк высказался о первой части сезона-2023/2024 чемпионата России. Он отметил, что ему не понравились частые тренерские перестановки в «Сочи».

«Не могу сказать, что кто-то разочаровал. Не знаю, как сложится второй круг, но мне не понравилось, что в «Сочи» слишком много тренерских перестановок. В наше время тренеров могут увольнять практически сразу. А я бы хотел сказать, что в России одна из лучших тренерских школ.

Что касается частых смен тренеров, то это закономерно, когда у руководителей отсутствует выдержка и спортивное терпение. Потому у нас в футболе всё так и происходит. Тренерская работа у нас сейчас практически нивелирована. Но у «Сочи» есть возможность исправить ситуацию во втором круге, так как созданы все условия, начиная с инфраструктуры и финансирования», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, вчера, 15 декабря, «Сочи» объявил о назначении на пост главного тренера испанского специалиста Роберта Морено.

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