Гранат: если Абаскаль грамотный тренер, то он должен рассчитывать на Джикию

Бывший защитник казанского «Рубина» Владимир Гранат заявил, что главный тренер «Спартака »Гильермо Абаскаль должен рассчитывать на защитника команды Георгия Джикию.

«Если Джикия уйдет, то это ослабит клуб и в игре, и в тренировочном процессе, и в раздевалке. Потенциально, конечно, это усиление для «Краснодара», если тренер найдет подход к Георгию и поможет ему набрать кондиции. Если Абаскаль грамотный тренер, то он должен рассчитывать на Джикию. Тем более на сборах всё начинается с чистого листа, у каждого появляется время показать, на что он способен. Доказать, что именно он достоин места в основном составе», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Напомним, ранее появилась информация, что Джикия может перейти в «Краснодар», если южан покинет игрок команды Хуниор Алонсо.