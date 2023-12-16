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Гранат: если Абаскаль грамотный тренер, то он должен рассчитывать на Джикию

Гранат: если Абаскаль грамотный тренер, то он должен рассчитывать на Джикию
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Бывший защитник казанского «Рубина» Владимир Гранат заявил, что главный тренер «Спартака »Гильермо Абаскаль должен рассчитывать на защитника команды Георгия Джикию.

«Если Джикия уйдет, то это ослабит клуб и в игре, и в тренировочном процессе, и в раздевалке. Потенциально, конечно, это усиление для «Краснодара», если тренер найдет подход к Георгию и поможет ему набрать кондиции. Если Абаскаль грамотный тренер, то он должен рассчитывать на Джикию. Тем более на сборах всё начинается с чистого листа, у каждого появляется время показать, на что он способен. Доказать, что именно он достоин места в основном составе», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

Напомним, ранее появилась информация, что Джикия может перейти в «Краснодар», если южан покинет игрок команды Хуниор Алонсо.

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